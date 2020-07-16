Париж, , 15:36 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что ношение защитных масок будет обязательным в закрытых помещениях «со следующей недели», сообщает Le Figaro.

Премьер-министр сделал объявление в четверг, 16 июля 2020 года, перед сенаторами.

«Как это было предложено президентом, с 1 августа ношение защитных масок станет обязательным в магазинах и местах, открытых для публики», — заявил премьер-министр страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции получил широкое одобрение со стороны членов Национальной ассамблеи во время представления плана нового правительства страны.

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