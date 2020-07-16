Москва, , 15:36 — REGNUM Российская сторона не заинтересована в «киевском сценарии» для Белоруссии. Об этом 16 июля заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью ТАСС.

«Россия не заинтересована ни в каких «майданах», ни в каких киевских сценариях [в Белоруссии]», — сказал замминистра. По его мнению, события в Киеве 2014 года стали прививкой для многих государств, в том числе для Белоруссии.

Руденко добавил, что Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться в избирательный процесс. «У нас нет никакого интереса влиять на мнение белорусов», — сказал замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Белоруссии, а также ситуация вокруг выборов, — это внутренние дела государства.

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