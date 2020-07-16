Минск, , 15:22 — REGNUM Условия выделенного правительством России государственного кредита на строительство Росатомом атомной электростанции в Белоруссии существенно улучшены для официального Минска: ставка снижена до 3,3% годовых, а сам кредит продлён на два года. Об этом 16 июля проинформировало министерство финансов Белоруссии.

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Пересмотр условий кредитования оформлен подписанным 14 июля протоколом о внесении изменений в межправительственное соглашение о предоставлении правительству Белоруссии российского государственного экспортного кредита для строительства АЭС в Гродненской области. Соглашение было подписано 25 ноября 2011 года.

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«Протоколом предусмотрено увеличение по сравнению с действующими условиями на 2 года периода доступности кредита, льготного периода, и, соответственно, срока кредита. Это позволит воспользоваться средствами кредита на строительство атомной электростанции вплоть до ввода ее в эксплуатацию в 2022 г.», — сказано в сообщении белорусского минфина.

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«Также снижена процентная ставка по кредиту до 3,3% годовых и изменен режим ставки — с плавающей на фиксированную. Это позволит улучшить показатели проекта строительства атомной электростанции, снизить расходы белорусской стороны по обслуживанию внешнего государственного займа и захеджировать риск неопределенности в связи с отказом в среднесрочной перспективе участниками глобального финансового рынка от переменной ставки LIBOR», — отметили в белорусском министерстве.

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