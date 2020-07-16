Бишкек, , 15:21 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов обсудил по телефону со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным совместные меры по профилактике и борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Особое внимание главы правительств двух стран уделили теме практического содействия Киргизии со стороны России в борьбе с пандемией COVID-19.

Также премьер-министры обменялись мнениями по вопросам, касающимся торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия России и Киргизии в рамках Евразийского экономического союза.