Минск, , 15:18 — REGNUM Белорусский государственный концерн «Белнефтехим» ожидает танкеры с нефтью, закупленной в Азербайджане и США. Поставки с начала года начались по распоряжению Александра Лукашенко, демонстрирующего «нефтяную независимость» от России.

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Прибытие второго с начала года танкера с нефтью из США в литовскую Клайпеду ожидается до 8 августа. Он доставит сырьё сорта «Белый орёл» (White Eagle Blend) — смесь американских производителей для европейских заводов, перерабатывающих российскую нефтяную смесь сорта Urals.

Ранее, 5 июня в клайпедском порту был разгружен первый танкер из США для Белоруссии. Он доставил 77 тыс т нефти сорта Bakken. Из Литвы сырьё доставляется в железнодорожных цистернах.

Закупки в Азербайджане российской и азербайджанской нефти осуществляются с перевалкой через украинский порт «Южный» в Одесской области. Белорусские НПЗ переплачивают за «альтернативную» нефть и логистику по распоряжению Александра Лукашенко, добивающегося таким образом симпатий националистов в ходе президентской кампании.

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Официальный Минск использует переплаты за «альтернативную нефть» (которую называют также «выгодной») для укрепления связей с западными партнёрами. Тем не менее, позиция США и Евросоюза в отношении Лукашенко не изменилась и по итогам нынешней президентской кампании в Белоруссии, отмечают эксперты, может ужесточиться.

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