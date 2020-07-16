Москва, , 15:21 — REGNUM Ситуация в Сирии стала одной из тем обсуждения в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина со своим иранским коллегой Хасаном Рухани. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба Кремля.

«При обмене мнениями по положению дел в Сирии лидеры отметили своевременность решений по итогам организованной 1 июля 2020 года по инициативе иранской стороны трёхсторонней видеоконференции глав государств — гарантов Астанинского процесса», — говорится в сообщении.

Также указывается, что политиками была выражена дальнейшая готовность на более тесную координацию в целях достижения долгосрочного мира и улучшения гуманитарной ситуации на территории Сирийской Арабской Республики.

Кроме этого обсуждались меры по противодействию распространению коронавируса, разные аспекты выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана и ещё ряд актуальных тем двусторонней повестки дня, «включая реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики».

При этом сообщается, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 15 июля заместитель иранского министра иностранных дел Сайед Казем Саджадпур заявил, что Иран не считает проблему оружейного эмбарго поводом ослаблять связи с РФ.