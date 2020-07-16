Тбилиси, , 15:25 — REGNUM Правительство Грузии обеспечит специальный рейс для студентов, которые обучаются в вузах Германии. Об этом 17 июля рассказала журналистам министр экономики Грузии Натия Турнава, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Глава экономического ведомства отметила, что многие студенты попросили обеспечить им возможность попасть в Германию раньше, чем начнется учеба. В правительстве учтут их пожелание. Турнава также призвала студентов заранее подавать заявки на рейс.

Напомним, Германия — одна из пяти стран, которые открыли свои границы для граждан Грузии во время пандемии. Тбилиси также объявил, что граждане Германии могут свободно въезжать в Грузию.