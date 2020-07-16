Ново-Огарево, Московская область, , 15:08 — REGNUM В России сохранится экономическая политика, направленная на инфляционное таргетирование. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 июля заявил президент Владимир Путин на совещании по бюджету на 2021−2023 годы.

«Конечно, важно и в дальнейшем сохранить ответственную бюджетную политику, включая и бюджетное правило, и инфляционное таргетирование. Чтобы чётко балансировать и наращивать устойчивость всей системы государственных финансов», — заявил Путин.