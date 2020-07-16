Москва, , 15:06 — REGNUM Единый день голосования в России необходимо переносить с сентября на другой месяц. Об этом 16 июля заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на заседании экспертной площадки по вопросам применения новых процедур голосования 13 сентября.

По её мнению, сентябрь — это самый неудачный месяц для проведения выборов в течение нескольких дней. «Обязательно единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть, — это сентябрь», — сказала глава ЦИК.

Ранее на заседании Памфилова отметила, что все региональные избирательные комиссии поддержали идею о проведении голосования в несколько дней.

Единый день голосования пройдет 13 сентября. В этот день пройдут выборы разного уровня в 83 субъектах России. С 2006 по 2012 год в России действовали два единых дня голосования. С 2013 года выборы проходят в сентябре.