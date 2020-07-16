Ново-Огарево, Московская область, , 15:05 — REGNUM Решения по федеральному бюджету России должны соответствовать тем принципам, которые зафиксированы в обновлённой Конституции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 июля заявил президент Владимир Путин на совещании по бюджету на 2021−2023 годы.

«Мы должны с вами иметь в виду, что в связи с принятием Конституции — конечно, граждане приняли эти решения по Конституции нашей страны, мы должны учитывать их настроения, учитывать в конкретном преломлении на трёхлетний бюджетный период», — заявил Путин.

«Он должен соответствовать духу и букве обновлённой Конституции, запросам людей», — подчеркнул он.