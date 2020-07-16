Минск, , 15:04 — REGNUM Литовское руководство внимательно наблюдает за президентской кампанией в соседней Белоруссии, сопровождающейся политическими репрессиями. Об этом говорится в опубликованном 15 июля заявлении МИД Литвы.

«Последние события во время предвыборной кампании — селективная регистрация кандидатов в президенты, новая волна репрессий против гражданской общественности, оппозиции, политических оппонентов и кандидатов, независимыми средствами массовой информации и блогеров, задержание сотен людей — вызывает огромное беспокойство. Нынешние происшествия показывают, что Белоруссия все больше отдаляется от стандартов демократии», — сказано в официальном документе.

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В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического министерства прибалтийской постсоветской республики, содержится призыв к руководству Белоруссии «обеспечить конкурентоспособную предвыборную среду, безопасные, свободные и добросовестные выборы, отпустить всех задержанных и обеспечить основные свободы и права человека».

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«Продолжение политически обоснованных репрессий, возможный рост количества новых политических заключенных будут иметь последствия на дальнейшие отношения Европейского Союза (ЕС) и Белоруссии. Мирные, свободные и добросовестные президентские выборы поощрили бы демократическое развитие Белоруссии, укрепили бы ее суверенитет и независимость», — считают в МИД Литвы.

Там также напомнили о международных обязательствах официального Минска. В заявлении также отмечена обеспокоенность официального Вильнюса строительством в Белоруссии АЭС, расположенной в Островецком районе в приграничной Гродненской области.

«Как ближайший сосед Белоруссии, мы с беспокойством наблюдаем за ситуацией пандемии COVID-19 в Белоруссии и предоставили стране соответствующую гуманитарную помощь», — добавили в МИД Литвы.

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