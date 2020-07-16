16 июля 2020 | Время чтения 22 мин

По планам КПК, в 2049 году Китай — мировой лидер. Угроза гегемонии США вынудила Запад начать реиндустриализацию на основе Индустрии 4.0, не имея решения для проблемы катастрофически нарастающей технологической безработицы, которая пока оправдывается пандемией ковида. Разговоры о минимальном гарантированном налоге и системе образования, отвечающей требованиям экономики знаний, остаются разговорами. Искомое решение есть у России — система антикризисного ценностно-смыслового образования

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

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Главная тема Всемирного экономического форума (ВЭФ-2020) была определена как «Заинтересованные стороны за сплочённый и устойчивый мир». Наибольшее внимание было уделено трем основным вызовам: опасным изменениям климата, киберугрозам и экономической нестабильности [31]. В целом можно сделать вывод о том, что все многочисленные вызовы и угрозы, обсуждающиеся в последние годы на международных форумах, порождаются одной тенденцией — снижением способности общества к гармоничной трансформации, соответствующей устойчивому росту темпов изменения условий жизни. Поскольку этот темп определяется характеристиками научно-технического прогресса, с одной стороны, и способностью образования подготовить человека и общество к жизни в быстро меняющихся условиях, с другой, поиск решения проблем устойчивого развития информационного постиндустриального общества проводился в области совершенствования методов организации научных исследований, управления экономикой и создания принципиально новой системы образования, формирующей компетенции человека и общества, необходимые для обеспечения безопасности и эффективности четвертой промышленной революции и становления седьмого гуманитарно-технологического уклада.

Рост актуальности результатов данного исследования, ведущегося уже более 40 лет, подтверждается заявлением автора книги «Четвертая промышленная революция» Клауса Шваба о том, что сегодня нет ответов на вопрос, как справиться с вызовами в этой области [30]. Тем более что профильные мероприятия форума, посвященные вопросам кибербезопасности, личной трансформации в цифровую эпоху и другим важным темам, не привели, по мнению аналитиков, к значимым прорывным решениям. «Участники не высказали обоснованных научных и практических предложений в отношении изменения климата и цифровой трансформации современной экономики и общества» [31].

Неутешительные результаты одного из самых представительных международных форумов подтверждают опасения экспертов по поводу рисков, связанных с неспособностью человечества освоить и эффективно использовать стремительно растущий объем создаваемой им информации. Результаты международных исследований свидетельствуют о том, что в настоящее время используется не более 3% от общего объема информации. Другими словами, готовые эффективные решения, интеллектуальные продукты, технологии, системы, в том числе отвечающие на вызовы четвертой промышленной революции, остаются вне поля зрения, что приводит к увеличению размеров «упущенной выгоды», создаёт риск несвоевременного принятия решения, необходимого для ликвидации угроз, а также принятия ошибочных решений, приводящих к невосполнимым потерям, вызывающим необратимые деструктивные процессы во всех аспектах деятельности современного общества. Одной из причин сложившейся диспропорции, по мнению многих авторов, следует считать структуру тематического плана научных исследований, в которой изыскания, направленные на совершенствование технологий преобразования внешнего мира (от свечи к ядерному реактору, от лопаты к шагающему экскаватору, от телеги к космическому аппарату и т. д.), представлены значительно весомее, чем работы, направленные на увеличение природосообразных возможностей человека. В результате человечество в значительной мере утратило контроль над последствиями собственной деятельности (и бездействия), что приводит к таким эффектам, как рост давления техносферы на биосферу, создающий угрозу экологической катастрофы, экономического кризиса, который, по прогнозам ООН, принесет взрывной рост безработицы, а по мнению главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, является худшим за последние 100 лет, включая Великую депрессию 1929 года [25].

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева (сс) Friends of Europe

Следует отметить, что вызовы третьего тысячелетия, которые сегодня осознаются многими политиками и деятелями науки, подтверждают прогнозы ряда научных школ, опубликованные как в прошлом веке, так и в начале двадцать первого [6, 9, 10, 14, 24]. Одной из главных причин объявления перестройки в СССР можно считать попытку предотвратить экономический кризис, вызванный общемировыми негативными тенденциями, проявление которых усугублялось внутренними проблемами. Поэтому научный поиск возможностей предотвращения кризиса или, по крайней мере, минимизации потерь и быстрого восстановления проводился на основе изучения тех же закономерностей, которые порождают угрозы, обсуждавшиеся на Всемирном экономическом форуме. Более того, тенденции, которые вызывают кризисы, в период перехода от многоукладной экономики к интеллектуальной достаточно хорошо изучены, а подходы, методологии и высокие социальные технологии, позволяющие их предотвратить или уменьшить потери и обеспечить устойчивое развитие, разработаны и успешно апробированы. Например, экспериментальная антикризисная модель образования, реализующая авторскую ценностно-смысловую систему образования, вступила в действие в 1990 году [26]. Это был последний год перед «величайшей трагедией века», по оценке президента РФ В. В. Путина, поэтому в Советском Союзе распространить новую систему не успели, а в Российской Федерации без весомого научного обоснования в 2007 году министром образования и науки А. Фурсенко было объявлено об изменении курса образовательной политики, направленной на воспитание творческой личности, начатой в СССР, на формирование «квалифицированного потребителя», поэтому, несмотря на то, что авторская модель в 2009 году на Всероссийском конкурсе педагогических инноваций была удостоена звания «Жемчужина российского образования» [18], эксперимент был прекращен. Следует отметить, что систематическое принятие административных решений в вопросах, касающихся развития науки и образования в государственном секторе без какого-либо научного обоснования и без всякой ответственности за последствия, становится одной из серьезных проблем, отрицательно влияющих на качество работы как научных, так и образовательных государственных организаций. Даже Федеральные государственные образовательные стандарты, несмотря на поручение главы государства обеспечить их соответствие требованиям современной экономики, принимаются без научного обоснования и экспериментальной проверки, что, по оценкам экспертов, вызывает несоответствие сложности программ возможностям обучающихся и приводит к нежелательным стрессам детей и подростков из-за того, что, по выражению директора Центра экономики непрерывного образования РАНГХиГС Т. Клячко, учителя пытаются «впихнуть невпихуемое» [23]. Таким образом, система образования превращается в серьезный источник повышения социального напряжения.

Аналогично без какого-либо серьезного научного обоснования был принят первый Закон РФ «Об образовании», исключивший воспитание из функций государственного образования. После резкого повышения уровня детской преступности и степени её жестокости был принят новый закон, восстановивший воспитание как функцию государственного образования. Однако новой системы воспитания, отвечающей требованиям действующей Конституции РФ, запрещающей объявлять какую-либо идеологию государственной или всеобщей [1], на государственном уровне принято не было, а идеологические методы воспитания и подготовки профессиональных кадров, занимающихся воспитанием, в условиях деидеологизации и деполитизации образования не только не эффективны, но и зачастую противозаконны. Более того, в условиях идеологического многообразия бессистемное «ценностно-смысловое самоопределение», «ценностно-смысловое самоутверждение», «личностное самоопределение», которых требуют ФГОС и т.п., могут служить источниками скрытого создания условий для распространения сепаратизма, который, по определению президента РФ В. В. Путина, наряду с терроризмом является одной из главных угроз современной России. В авторской системе ценностно-смыслового воспитания принцип «сильные средства всегда являются источником повышенной опасности, поэтому — техника безопасности прежде всего!» является первым в программе профессиональной подготовки кадров, а проверка профессиональной зрелости педагогов (воспитателей) в первую очередь предполагает способность нести ответственность за конкретные результаты своей деятельности [4, 8]. Поэтому вторая задача Национального проекта «Образование» — «Воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» в условиях экспериментальных площадок успешно решена еще 30 лет назад, равно как и задача патриотического воспитания [3, 17, 21].

Следует отметить, что предложение президента РФ Путина В. В. о внесении изменений в ФЗ «Закон об образовании в РФ» в части дополнения представления о воспитании как о процессе формирования «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию», к природе и окружающей среде [27] в условиях экспериментальной модели было реализовано еще в 2000 году. Авторская ценностно-смысловая система воспитания, как подсистема ценностно-смысловой системы образования, показала блестящие результаты в процессе экспериментальной апробации. Проект «Зодчие мироздания», представленный на конкурс «Москва на пути к культуре мира» в 2000 году, организованный при участии ЮНЕСКО, был удостоен диплома I степени. Проект «Антикризисная технология управления развитием системы образования», представленный на конкурс «Лидер в образовании — 2000», вышел в финал конкурса и отмечен грамотой Министерства образования Российской Федерации [22]. Воспитаннику экспериментального образовательного учреждения кавалеру ордена мужества Сергею Цаплину, героически отдавшему свою жизнь при исполнении воинского долга, установлена мемориальная доска в здании школы.

Сергей Цаплин Specnaz.ru

Но главное заключается в том, что ценностно-смысловая система воспитания позволила «переломить ситуацию в одном из самых криминальных районов Москвы. Так, в год открытия школы здесь считались «нормой» и детская проституция, и ежегодно умирающие на пороге собственного дома от передозировки наркотиков подростки. Грабежи, драки… Уже через два года эти явления прекратились» [29]. По социальному заказу в условиях государственной экспериментальной площадки, в полном соответствии с традициями мировой и отечественной науки, была разработана и апробирована (в течение 20 лет) система воспитания, отвечающая новым правовым и социально-экономическим условиям многонационального, поликонфессионального, идеологически многообразного государства [7, 17]. В том числе, разработана и система подготовки кадров, способных успешно работать в системе ценностно-смыслового воспитания, обеспечивая контролируемый рост объективных показателей единства нации в условиях, когда «человек, его права и свободы» объявлены «высшей ценностью», а «государство несет ответственность» за защиту прав и свобод человека [1, 11]. Учитывая, что способности корректно пользоваться своими правами и свободами не являются врожденными, а процессы деидеологизации и деполитизации образования начались еще в Советском Союзе, тогда же, по инициативе партии, правительства и компетентных органов, были успешно выполнены работы по созданию системы воспитания, обеспечивающей гарантированный рост единства нации в условиях реформ. Фундаментальные наддисциплинарные исследования привели к выводу о необходимости объединения как минимум системно-деятельностного, синергетического, программно-целевого и ценностно-смыслового подходов в форме научно-практической школы, которая могла бы развиваться через систему непрерывного образования, обеспечивая гармоничную коэволюцию субъекта любого уровня от человека до человечества. Этот метод получил название «системно-синергетический синтез реальности» [20], а научно-практическая школа — «ценностно-смысловая система непрерывного образования», традиционными составляющими которой стали подсистемы ценностно-смыслового воспитания, развития и обучения [15, 16, 19].

Однако на государственном уровне даже ценностно-смысловая система воспитания внедрена не была. Поэтому все дальнейшие позитивные меры, направленные на исправление допущенных ошибок (признание воспитания приоритетным направлением деятельности государства, объявление патриотизма национальной идеей, внесение предложений, направленных на совершенствование представлений о воспитании в Закон РФ об образовании) могут привести к непредсказуемым последствиям из-за отсутствия принятой на государственном уровне технологии, гарантирующей корректную реализацию этих предложений, и системы подготовки кадров, формирующей новые профессиональные компетенции. В настоящий момент многие участники педагогического профессионального сообщества воспринимают данные меры как попытку возложения на них ответственности за решение методологических проблем, не решенных государственной наукой, что представляет опасность дальнейшего превращения системы образования в источник роста социального напряжения.

В целом процесс осознания необходимости ценностно-смыслового подхода к воспитанию начал развиваться «снизу», другими словами, по существу, участники профессионального сообщества начинают самостоятельно заново открывать для себя ценностно-смысловой подход в личных интерпретациях, безусловно, полезных и нужных, но далеких от готовности к широкому внедрению. Начиная с 2000 года (после 10 лет демонстрации эффективности ценностно-смысловой системы воспитания на базе экспериментальной площадки), количество научных трудов, посвященных доказательству необходимости и полезности ценностно-смыслового подхода, значению ценностно-смысловой сферы для развития личности и общества и т. д. растет буквально лавинообразно. По существу, мы становимся свидетелями спонтанного массового эксперимента, который, учитывая неизбежный риск, может быть, позволит ответить на вопрос: через какой период времени после государственной апробации готового интеллектуального продукта лавина теоретических работ, повторяющих уже пройденный путь, сможет, наконец, сформировать систему ценностно-смыслового воспитания с относительно устойчивой терминологией, критериями эффективности и системой подготовки кадров, способных обеспечивать устойчивый рост результативности? Практика показывает, что этого может и вообще не произойти, так как, кроме позитивного процесса повышения интереса к ценностно-смысловому подходу, развивается и негативный — «зашумление» информационного пространства декларациями, дальше которых дело не идет. Итогом, как свидетельствует история науки, обычно является незаслуженная дискредитация плодотворного метода, что негативно отражается на истории развития всего человечества.

В большинстве опубликованных работ [5, 28, 32 и др.] обосновывается необходимость и перспективность применения ценностно-смыслового подхода для решения отдельных актуальных задач формирующегося постиндустриального информационного общества, но ничего не говорится хотя бы о замене или дополнении программно-целевого подхода ценностно-смысловым, а без этого решить задачу предотвращения или уменьшения ущерба от кризисных явлений, по-видимому, невозможно. Об этом свидетельствует и тот факт, что темпы распространения практического применения ценностно-смыслового подхода значительно отстают от роста количества фундаментальных проблем, которые могли бы быть успешно решены с его помощью. В частности, для решения парадокса неопределенности, которое достигается на основе системного применения ценностно-смыслового подхода к организации научных исследований, управлению экономикой и развитием образования одновременно. Осознание необходимости системного применения ценностно-смыслового подхода интенсивно формировалось в профессиональном сообществе в 1980-х годах. В СССР этому процессу способствовали усилия высших органов управления, направленные на поиск возможностей преодоления застойных явлений в экономике. В частности, выдвинутая апрельским (1985 г.) Пленумом ЦК КПСС установка на ускорение социально-экономического развития общества. Впервые были официально и публично объявлены проблемы развития науки, актуальность которых с течением времени устойчиво возрастает. Например, президент Академии наук СССР академик А. П. Александров в докладе на XXVII съезде КПСС (1986 г.) в качестве основной проблемы указал на противоречие между наличием более 300 законченных разработок, готовых к внедрению в промышленность, и устаревшей системой управления промышленностью, препятствующей внедрению прорывных технологий [2]. Среди объективных причин, порождающих данную проблему, можно отметить необходимость системных преобразований для внедрения передовых научных разработок. Это означает, что изменение одного элемента системы, как правило, требует изменения состава элементов, структуры, алгоритмов функционирования, а главное — масштабной системы подготовки кадров, способных корректно применять технологии нового поколения. Программно-целевой метод управления экономикой в том виде, который получил распространение в период индустриализации, практически исключает эту возможность при возрастании темпов изменения условий жизни до современного уровня. Авторская система ценностно-смыслового управления снимает данное ограничение за счет замены или дополнения программно-целевого подхода ценностно-смысловым, обеспечивающим необходимую точность измерений и эффективность управляющих воздействий [12, 13].

XXVII съезде КПСС

Кроме того, внедрение передовых достижений науки вызывает естественное сокращение необходимого количества сотрудников на производственном участке из-за повышения производительности труда, что приводит к очередному парадоксу: научно-технический прогресс способен вызвать стремительное сокращение рабочих мест, но не способен обеспечить возможности позитивной социализации человеческих ресурсов, освобождающихся от рутинного производства. Система образования, сложившаяся в эпоху индустриализации, не способна обеспечить формирование у граждан компетенций, знаний, умений, навыков и качеств, необходимых для устойчивого развития социума третьего тысячелетия. Таким образом, можно сделать вывод, что в период гиперразвития цивилизации, когда «знания устаревают в процессе их создания», управление наукой как «производством новых знаний», модернизацией хозяйственной деятельности, социальной организации и образования может осуществляться гармонично при условии системного применения ценностно-смыслового подхода, что, по существу, означает необходимость перехода к ценностно-смысловой экономике [19].

Главной подсистемой ценностно-смысловой экономики, обеспечивающей гармоничное устойчивое развитие социума третьего тысячелетия, является ценностно-смысловая система образования, поскольку именно она формирует новое мышление (а именно, ценностно-смысловое), о необходимости которого так много упоминалось в выступлениях представителей высшего руководства СССР в период перестройки. Примечательно, что оценка геополитической ситуации, прозвучавшая в 1986 году на XXVII Съезде КПСС, имеет много общего с современной оценкой, высказанной в 2020 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе [31]. Более того, на Cъезде в качестве основной задачи тоже рассматривалось объединение всех заинтересованных сил ради обеспечения устойчивого мира. Была даже выдвинута такая инициатива, как «Созыв Всемирного конгресса по проблемам экономической безопасности» [2].

Всемирный экономический форум в Давосе 2020

Создание инструмента для решения этой задачи — ценностно-смысловой системы образования — увенчалось успехом, но распространение он не получил по той же самой причине, о которой академик А. П. Александров доложил на Съезде, а также по причине, о которой упомянул генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев в политическом докладе. Многие полезные изобретения не получают внедрения из-за «амбиций отдельных групп ученых, ведомственной неприязни к «чужим» изобретениям» [2]. К сожалению, несмотря на решительную борьбу с карьеризмом в государственном секторе науки, которую всегда пытались вести прогрессивно мыслящие люди, от М. В. Ломоносова до президента РФ В. В. Путина, она, по-видимому, еще далека до победоносного завершения. Поэтому в настоящий момент основных реальных успехов, очевидно, следует ожидать в секторе объединения усилий авторских научных школ и бизнеса, тем более что универсальный инструмент, позволяющий перейти от индустриальной программно-целевой к ценностно-смысловой интеллектуальной экономике — ценностно-смысловая система образования — успешно применяется и развивается более 30 лет.

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