Ново-Огарево, Московская область, , 14:55 — REGNUM Главная цель российских властей в настоящее время заключается в восстановлении занятости. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 июля заявил президент Владимир Путин на совещании по бюджету на 2021−2023 годы.

«Сейчас самая главная задача нашей экономической политики — восстановить уровень занятости. Дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи», — заявил Путин.

«Вновь подчеркну: задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена. Для роста занятости доходов людей нужно использовать все инструменты, включая, конечно же, возможности федерального бюджета», — указал он.

В его параметрах должны учитываться не только текущие задачи, но и, с учётом накопленного опыта за предыдущие месяцы, учитываться ресурсы, направляемые на стратегические планы.