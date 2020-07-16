Москва, , 14:56 — REGNUM Рабочая поездка в Крым перенесена президентом России Владимиром Путиным с 16 на 20 июля, вместо нее 16 июля глава государства проведет первое совещание по предстоящему бюджетному процессу. Об этом 16 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента: ранее анонсированная нами (администрацией президента РФ) поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник, рабочая поездка в Крым перенесена на понедельник», — рассказал Песков.

Также он уточнил, что 16 июля российский президент будет работать в Ново-Огарево.

«Президент принял решение сегодня собрать первое из совещаний, прикидочное совещание по предстоящему бюджетному процессу», — заявил пресс-секретарь.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные не принимают никакого участия ни в каких военных событиях на территории Ливии.