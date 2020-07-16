Ново-Огарево, Московская область, , 14:50 — REGNUM Несмотря на быстрое восстановление деловой активности, численность безработных сокращается недостаточными темпами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 июля заявил президент Владимир Путин на совещании по бюджету на 2021−2023 годы.

«На рынке труда всё ещё сохраняются сложности», — заявил Путин.

«Да, конечно, у нас безработица подросла гораздо в меньшем объёме, чем в некоторых других странах. Но всё-таки она подросла. Многие предприятия, компании вернулись уже к нормальному режиму работы, отменяют неполный рабочий день, возвращают сотрудников из вынужденных отпусков. Однако численность безработных, ещё раз это подчеркну, пока остаётся высокой», — подчеркнул президент.

На сегодняшний день в службах занятости зарегистрировано около 3 млн человек, указал он.

«Мы, когда подняли значительно планку выплат по безработице, конечно, многие из тех людей, что и раньше не работали по ряду обстоятельств, не приходили в службу за этими средствами… когда они выросли, люди туда пришли. Но всё-таки это показывает реальную обстановку на рынке труда, показывает, что люди остаются до сих пор без работы», — отметил президент.