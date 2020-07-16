Москва, , 14:48 — REGNUM Вашингтон заинтересован в том, чтобы создавать очаги нестабильности у границ с Россией. Соединённые Штаты считают, что таким образом им удаётся отвлекать РФ от участия в решении более глобальных проблем. Об этом 16 июля заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко.

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«США в рамках общей политики сдерживания России заинтересованы в создании на периметре границ РФ определённых нарывов, которые будут заставлять нас использовать имеющиеся ресурсы для противодействия таким угрозам», — заявил в интервью ТАСС дипломат.

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Он добавил, что единственным ответом Москвы на такие действия должно стать стремление «урегулировать ситуации так называемых замороженных конфликтов и через двустороннее сотрудничество каким-то образом создавать стимулы для того, чтобы сами страны находили возможность или видели для себя всю пользу от развития сотрудничества с РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что от отношений между Россией и США зависит благополучие всего мира. Поэтому, по его словам, страны не могут позволить себе не общаться, даже при наличии существенных разногласий. Дипломат убеждён, что Россия и США не являются врагами, однако отметил наличие большого количества накопившихся противоречий.