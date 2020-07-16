Джуба, , 14:52 — REGNUM Президент Южного Судана Сальва Киир провел кадровые перестановки в кабинете министров страны, впервые с момента формирования правительства национального единства в феврале 2020 года. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на объявления о назначениях, сделанных по государственному радио и телевидению Южного Судана.

Президент Киир назначил Дэн Алор Куола на пост министра по делам Восточной Африки, заменив покойного Джона Лука Джока, который скончался в прошлом месяце.

Алор занимал позиции в различных государственных структурах с момента подписания всеобъемлющего мирного соглашения (ВМС), которое положило конец войне с Суданом в 2005 году, до обретения Южным Суданом независимости.

Президент Киир также снял с должности министра высшего образования, науки и техники Денея Джока Чагора и назначил его губернатором штата Джонглей.

Чагора сменил Габриэль Чансон, член партии «Оппозиционный Альянс Южного Судана» (ССОА).