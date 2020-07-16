Кишинёв, , 14:48 — REGNUM Проект резолюции о вынесении вотума недоверия действующему правительству Молдавии внесли на рассмотрение парламента 16 июля депутаты от оппозиционных правых партий.

Как сообщает «Интерфакс», данный документ был подписан 26 депутатами от партий «Платформа DA» и «Действие и солидарность» (PAS) и в ходе его представления парламенту лидер фракции «Платформа DA» вице-председатель парламента Александр Слусарь заявил, что «правительство во главе с Ионом Кику неоднократно нарушало конституцию, превысило свои полномочия, пыталось подменить парламент, утверждая законы вопреки положениям конституции, что подтвердил и Конституционный суд».

Также он напомнил о решении Конституционного суда Молдавии об аннулировании предоставлении Россией стране кредита на 200 млн евро, добавив, что в случае получения этих денег, «был бы нанесен непоправимый ущерб суверенитету и национальным интересам Молдавии».

Кроме этого, лидер фракции «Платформа DA» заявил, что правительство плохо управляло эпидемиологической и экономической ситуацией, так как, по мнению оппозиционера «до сих не осознало всю серьезность ситуации».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 10 июля президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в молдавском парламенте снова появилась правящая коалиция из депутатов социалистов и демократов с ещё одним независимым народным избранником.