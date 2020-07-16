Москва, , 14:54 — REGNUM Масштаб государственной поддержки российских граждан и предприятий во время пандемии коронавируса был беспрецедентным и позволил сгладить остроту кризиса. Об этом заявил 16 июля президент России Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету.

Он подчеркнул, что были некоторые проблемы и срывы, но в целом удалось попасть «в нужные точки».

«Объёмы, охват, масштабы поддержки граждан, бизнеса во время эпидемии стали для нашей страны беспрецедентными. Да, я знаю цифры и в других странах, прекрасно отдаю себе в этом отчёт», — заявил Путин.

Выплаты семьям с детьми, налоговые послабления, дополнительные заказы для предприятий и прочие меры дали свой результат, позволили сгладить остроту кризиса. Экономическая активность в России постепенно восстанавливается, заключил глава государства.

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