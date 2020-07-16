Ново-Огарево, Московская область, , 14:40 — REGNUM Антикризисные меры поддержки бизнеса и населения оказались достаточными, чтобы сгладить остроту кризиса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 июля заявил президент Владимир Путин на совещании по бюджету на 2021−2023 годы.

«Объём, охват, масштабы поддержки граждан, бизнеса во время эпидемии стали для нашей страны, безусловно, беспрецедентными. Да, я знаю цифры и в других странах, прекрасно отдаю отчёт, мы всегда сравниваем наши действия с тем, что делается у наших партнёров, соседей, друзей. Но, можно сказать, точечно в целом мы попали туда, куда хотели», — заявил Путин.

«Сегодня можно сказать, что эти меры дали свой результат, позволили в значительной мере сгладить остроту кризиса», — добавил он.