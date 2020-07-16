Аруша, Танзания, , 14:46 — REGNUM Африканский суд по правам человека и народов призвал правительство Танзании разрешить политическим партиям оспаривать результаты президентских выборов в судебном порядке. Об этом сообщает местная газета The Citizen.

Конституция Танзании не позволяет оспаривать выборы президента в суде после того, как избирательная комиссия официально объявит победителя.

Африканский суд по правам человека и народов, базирующийся в северо-восточном городе Аруша, обратился к правительству Танзании с просьбой принять «необходимые конституционные и законодательные меры в разумные сроки» для внесения поправок в закон.

Дело о праве на оспаривание выборов было возбуждено гражданином Танзании Джеброй Каболе, который утверждал, что отсутствие данного положения в Конституции страны нарушает его права.

Всеобщие выборы в Танзании должны состояться в октябре 2020 года, отмечают репортеры.

В соседних Кении и в Малави результаты президентских выборов ранее были отменены после успешного рассмотрения петиций политических партий в суде.