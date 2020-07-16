Баку, , 14:40 — REGNUM Распоряжение об освобождении от своего поста министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова подписал президент страны Ильхам Алиев. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Освободить от должности главу МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова», — говорится в распоряжении.

При этом другим распоряжением глава государства назначил на эту должность Джейхуна Байрамова, в связи с чем последний освобожден от должности министра образования Азербайджана.

Напомним, Эльмар Мамедъяров находился на должности министра иностранных дел Азербайджана с апреля 2004 года.