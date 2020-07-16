Москва, , 14:37 — REGNUM Адвокат советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Даниил Никифоров удален с заседания из-за отказа подписать расписку о неразглашении государственной тайны. Об этом 16 июля заявил журналистам адвокат Иван Павлов.

По его словам, подписку о неразглашении гостайны потребовалось подписать в связи с предоставлением следователем новых доказательств по делу. «Сейчас в зале суда осталось трое адвокатов», — сказал Павлов.

Напомним, 16 июля в Мосгорсуде рассматривается жалоба адвокатов Сафронова на арест. Ранее адвокат Иван Павлов заявил, что информацию о Сафронове ФСБ передала Служба внешней разведки.

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