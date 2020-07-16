Джакарта, , 14:36 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что откладывание Израилем аннексии территории Палестины стало результатом давления со стороны международного сообщества, сообщает Antara.

«Я считаю, что эта задержка вызвана международным давлением на Израиль, поэтому мир должен объединиться», — заявила Ретно Марсуди.

Известно, что мировое сообщество осуждает действия Израиля, которые, как считается, создадут плохой прецедент в глобальном порядке. Израиль планировал начать аннексию территории Палестины 1 июля, но план не осуществился.

«Сейчас необходима политическая воля международного сообщества, чтобы последовательно выполнять все резолюции ООН и международные нормы», — добавила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия вновь призвала к соблюдению международного права в ответ на усиливающуюся напряженность в отношениях между США и Китаем в Южно-Китайском море.

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