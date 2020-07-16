Стокгольм, , 15:02 — REGNUM В шведском обществе есть «большая проблема» расизма, и работа против «ксенофобии» среди жителей страны должна продолжаться. Об этом, как передает газета Fria Tider, сообщила 16 июля министр по вопросам гендерного равенства Оса Линдхаген.

Заявления министра прозвучало после того, как 15 июля были опубликованы результаты опроса, согласно которым каждый пятый швед не хочет жить по соседству с мусульманами или иммигрантами из стран Ближнего Востока и Африки.

По словам министра Линдхаген, широко распространенный в Швеции «расизм» может помешать успешной интеграции прибывающим беженцам в Швецию.

«Это (результаты опроса) подтверждает, что в Швеции есть большая проблема расизма в стране. Это может затруднить новую жизнь в Швеции для людей — отчасти, если они переехали сюда, или если они жили здесь уже долгое время», — заявила Линдхаген.

Поэтому необходимо сделать еще больше для борьбы с восприятием шведов к прибывающим иммигрантам. По словам Линдхаген, степень «ксенофобии» жителей страны за прошедшие годы отнюдь не уменьшилась.