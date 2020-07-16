Батуми, Грузия, , 14:30 — REGNUM Мэр Батуми Лаша Комахидзе 16 июля заявил, что подал в отставку. Об этом сообщает «Общественное телевидение Грузии».

«Другое решение могло повредить команде, и тем проектам, которые мы осуществляем, для меня главным приоритетом является развитие города», — сказал бывший градоначальник.

Он не назвал причину такого решения, но опроверг информацию, появившуюся в СМИ, что уходит в отставку из-за разногласий с председателем правительства Торнике Рижвадзе. Комахидзе подчеркнул, что «до последней минуты» у них были рабочие отношения. О своих дальнейших планах он не сообщил, но сказал, что есть много предложений.

Экс-мэр также сказал, что вместе с ним уходит с поста вице-мэр Джаба Тугуши. На его место назначен глава аппарата правительства Аджарии Арчил Чиковани, который теперь будет исполнять обязанности мэра.

Стоит отметить, что ранее об отставке, ссылаясь на свои источники, сообщило аджарское интернет-издание Batumelebi. Там же сообщили, что увольнение Комахидзе вызвано его разногласиями с Рижвадзе.

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