Вашингтон, , 14:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп исключил вице-премьера Госсовета КНР Хань Чжэн и главу администрации Гонконга Кэрри Лам из списка китайских чиновников, против которых вводятся санкции. Об этом 15 июля сообщает Bloomberg.

По информации агентства, в администрации США составили список китайских официальных лиц, против которых могли быть введены санкции. В него были включены Хань Чжэн и Кэрри Лам. Однако позже Трамп отказался от планов введения санкций.

Отмечается, что Трамп сообщил своим помощникам, что в ближайшее время не намерен вводить новые санкции против китайских официальных лиц и не стремится к росту напряжённости в отношениях с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля МИД Китая вызвал посла США Терри Брэнстеда в связи с введением Вашингтоном санкций.

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