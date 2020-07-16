Киев, , 14:21 — REGNUM Силовики уже задержали двух подозреваемых в убийстве следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного.

Об этом 16 июля сообщает УНН со ссылкой на информацию пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец.

По ее словам, задержание произошло накануне вечером.

«Во время неотложных обысков у задержанных изъяли вещественные доказательства, в частности, вещи, принадлежащие погибшему. Следственные действия пока продолжаются», — сказала Максимец.

Другой информации относительно этого преступления, в частности, мотивов, она не предоставила.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 15 июля в Оболонском районе Киева был обнаружен труп старшего следователяпо особо важным делам СБУ Романа Закладного. В спецслужбе подтвердили, что Закладный занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями в Донбассе.

«Очень тревожный сигнал… преступление, на которое должна быть максимальная реакция руководства государства, концентрация усилий всех правоохранительных органов, самый высокий контроль», — заявлял политолог и журналист Юрий Бутусов.