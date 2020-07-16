Москва, , 14:16 — REGNUM В администрации президента РФ не стали комментировать принятие Государственной думой РФ закона по оптимизации процедур при развитии магистральной инфраструктуры. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знаком с этим документом.

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«Не знаком, не буду комментировать», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, направленный на оптимизацию процедур, включая проведение экологической экспертизы, при модернизации и расширении магистральной инфраструктуры. Так, в частности, документом разрешается строительство в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

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