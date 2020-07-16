Москва, , 14:13 — REGNUM США пытаются разрушить прежнюю модель глобализации, поскольку ею смог воспользоваться Китай для наращивания собственной политической и экономической силы. Об этом 16 июля заявил исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов на телеканале «Россия 24».

«Китай очень активно и успешно использовал ту концепцию глобализации, которую разрабатывали США для себя. И мировая торговля, и ВТО, и, кстати говоря, Всемирная организация здравоохранения — все эти организации США так или иначе делали для себя», — заявил Маслов.

«Оказалось, что Китай извлекает из них больше пользы, чем США. Соответственно, для США важно просто взять и порушить старую концепцию глобализацию и создавать новую, но уже без Китая и на других основах. Вот почему мы оказались в этой точке», — продолжил он.