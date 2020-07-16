Тбилиси, , 14:27 — REGNUM Рейтинг правящей партии «Грузинская мечта», по сравнению с майскими показателями, намного вырос. Об этом 16 июля журналистам заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

В конце мая Грузинский центр по изучению общественного мнения и бизнеса (GORBI) опубликовал результаты опроса, который показал, что за «Грузинскую мечту» готовы поддержать 55% опрошенных.

«Вы помните, что тогда наш рейтинг составлял 55%. Мы можем с уверенностью сказать, что рейтинг «Грузинской мечты» сегодня намного больше 55%», — сказал Мдинарадзе, ссылаясь на внутренние исследования партии.

Он не стал называть более точные показатели, объяснив, что каждая политическая сила свои исследования держит при себе.

Стоит отметить, что в 2018 году на выборах президента кандидат от «Грузинской мечты» Саломе Зурабишвили, по расчетам экспертов правящей партии, должна была набрать более 50% голосов в первом туре. После их подсчета в ЦИК она набрала менее 40%, обойдя ближайшего конкурента менее, чем на 1%.

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