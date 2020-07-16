Киев, , 14:14 — REGNUM Новый глава нацбанка Украины Кирилл Шевченко не является фигурантом ни одного уголовного дела, и не имеет процессуального статуса ни по одному уголовному делу.

Об этом в комментарии прессе в кулуарах Рады сегодня, 16 июля, народный депутат от фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

Журналисты обратили внимание, что накануне назначения Шевченко на пост в «Укргазбанке», который он возглавлял ранее, проводили обыски следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

«Да, есть дело НАБУ по отношению к «Укргазбанку», есть какие-то перерасчеты… Но где там Кирилл Шевченко? «Укргазбанк» — это огромная структура с огромным количеством работников… и он не может отвечать за каждого из этих работников», — сказал Гетманцев.

Он отметил, что по поводу кандидатуры Шевченко была тщательная проверка, и если бы он проходил как подозреваемый по какому-либо делу, его бы даже не рассматривали.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Рада назначила уроженца Тулы Кирилла Шевченко новым главой Национального банка страны.