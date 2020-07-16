Москва, , 14:15 — REGNUM Руководство России чрезвычайно негативно относится к любым ограничениям в отношении российских граждан и компаний, которые вводятся со стороны США. Об этом заявил 16 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые рестрикции Вашингтона.

«Мы к любым санкциям в отношении российских граждан, в отношении российских юрлиц относимся чрезвычайно негативно», — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля власти США включили в чёрный список три физических лица и пять компаний из России, которые, по мнению Вашингтона, связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным. Санции заключаются в заморозке американских активов фигурантов списка и запрете для граждан или компаний США иметь с ними дела.

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