Москва, , 14:06 — REGNUM Законопроект, направленный на повышение пенсий участникам боевых действий, внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля.

Речь идет о пенсионном обеспечении военнослужащих, работников Минобороны, граждан, проходивших военную службу в органах внутренних дел (МВД), наркоконтроля, уголовно-исполнительной системы, в национальной гвардии (Росгвардия) и противопожарной службе (МЧС).

В настоящее время ветераны указанных ведомств получают пенсии с понижающим коэффициентом, сейчас он равен 73,68%. Законодательством предусмотрено его ежегодное повышение на 2%.

«Но отдельными законами действие этой нормы каждый год приостанавливается и вводятся уменьшенные проценты индексации. И даже если впредь коэффициент будет расти на 2% ежегодно, стопроцентного уровня он достигнет только через 14 лет. То есть многие ветераны могут просто не дожить до этого. Законопроект фракции предусматривает стопроцентную выплату пенсий для участников боевых действий — ветеранов силовых органов с 1 января 2021 года», — рассказал Миронов.