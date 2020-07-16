Москва, , 14:04 — REGNUM Китай не будет отвечать напрямую на агрессию США, но будет вовлекать в орбиту своего влияния всё большее количество стран на территории Евразии. Об этом 16 июля заявил исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов на телеканале «Россия 24».

«США пытаются работать на опережение и перестроить сейчас эту концепцию до того, как Китай активно вырвется, грубо говоря, вперёд», — заявил Маслов.

«Здесь мы должны чётко для себя понимать, что Китай не будет отвечать на том же поле, что действуют США. Просто Китай так не умеет и так не привык. Да, Китай объявил ответные меры и, скорее всего, объявит против ряда чиновников США. Но у Китая есть другая концепция — это строительство своего макроэкономического региона, развитие «Шёлкового пояса», это привлечение большего числа стран к своим инвестициям», — подчеркнул он.

По его мнению, в ближайшем будущем мир расколется на два лагеря — проамериканский и прокитайский.

«И многим странам придётся выбирать как технологически, так и, честно говоря, инвестиционно — с кем идти дальше», — добавил Маслов.