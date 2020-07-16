Москва, , 14:00 — REGNUM Не распродажа американского госдолга, а нарушение торгового симбиоза между Китаем и США угрожает подрывом всей системы международной торговли. Об этом 16 июля заявил исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов на телеканале «Россия 24».

«Распродажа американского госдолга не нанесёт серьёзного ущерба США. Здесь вопрос другой — конечно, мы видим абсолютную перекройку мира. Эта знаменитая «Симерика», которая отличалась очень глубокой интеграцией экономических систем между США и Китаем — всё, она больше не будет существовать. И ущерб будет нанесён не только Китаю, но и США и в целом всей мировой торговле», — заявил Маслов.