Москва, , 13:54 — REGNUM США пытаются законсервировать технологическое и экономическое развитие Китая. Об этом 16 июля заявил исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов на телеканале «Россия 24».

«Сейчас важно показать, что Китай — вредное государство. Всё, что Китай производит — WeChat, TikTok, многие другие информационные ресурсы, ресурсы вредные и враждебные. И как следствие, главная задача сейчас — не пустить Китай в ту новую концепцию глобализации, которую разрабатывают США. По сути, заблокировать его на той позиции, на какой он сейчас и находится», — заявил Маслов.

Ранее глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил о намерении американских властей ограничительных мер в отношении китайских приложений, таких как TikTok и WeChat.