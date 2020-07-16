Москва, , 13:44 — REGNUM Законопроект о новой категории льготников — пострадавших от терроризма будет разработан к сентябрю, закон может быть принят до конца 2020 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля, об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Тарасенко («Единая Россия»).

«Наша задача подготовить предложения к 1 сентября и сформировать эти изменения в законодательстве, которые позволят уже в осеннюю сессию принять изменения в законодательстве, и в нашей стране появится новая льготная категория», — сообщил Тарасенко.

По его словам, рабочая группа подготовит изменения в закон о борьбе с терроризмом и в этом законе будет введена новая льготная категория — это лица, пострадавшие от террористической деятельности. Речь идет о гражданах, имеющих инвалидность I и II группы, уточнил парламентарий.

Перечень льгот будет обсуждаться с представителями Минздрава, ФОМС, ФСС, Минтруда.

Депутат Госдумы Зураб Макиев («Единая Россия») напомнил о поручении 2019 года президента РФ Владимира Путина разработать меры поддержки пострадавшим от теракта в Беслане. Позже принято решение о расширении норм на «меры поддержки пострадавших во всех терактах в новейшей истории нашей страны».