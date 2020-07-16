Ростов-на-Дону, , 13:42 — REGNUM В Ростовскую область прибыл президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Программа его пребывания на Дону опубликована на сайте облправительства, передаёт ИА REGNUM 16 июля.

В частности, Греф посетит АПК Бессергеневская в Октябрьском сельском районе, где оценит работу промышленного беспилотного комбайна (с российской системой автономного управления Cognitive Agro Pilot) в процессе хлебоуборки. Наряду с этим будет представлена эффективная экономическая модель работы агропредприятия с помощью новейших роботизированных технологий.

Также планируется подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Ростовской области и ПАО «Сбербанк России». Документ предполагает взаимодействие по вопросу развития цифровых технологий на Дону.

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