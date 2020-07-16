Стокгольм, , 19:38 — REGNUM 15 июля министерство иностранных дел Швеции продлило предписание, согласно которому жителям страны рекомендуется воздержаться от поездок в Данию. Об этом 15 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Несмотря на то, что власти Дании открыли со своей стороны границу для граждан Швеции, проживающих в приграничных со страной регионах, в шведском МИД посчитали, что отменить ограничения на поездки в Данию не представляется возможным. Рекомендация для шведских граждан не посещать Данию остается в силе еще на две календарные недели — до 29 июля включительно.

В пресс-службе МИД Швеции также прокомментировали невозможность осуществления поездок для своих граждан в Данию:

«Поскольку в Дании по-прежнему действуют ограничения на въезд в отношении шведских граждан, наша оценка заключается в том, что это связано с фактором некоторой неопределенности при поездках в эту страну».

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