Москва, , 13:40 — REGNUM США тщательно выстраивают долгосрочную стратегию сдерживания Китая. Об этом 16 июля заявил исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов на телеканале «Россия 24».

«Предвыборная кампания играет, конечно, очень большую роль. Но есть и стратегия США, при этом эшелонированная в отношении Китая. Безусловно, сдерживание Китая по всем фронтам и, прежде всего, по фронту развития высоких технологий», — заявил Маслов.

«Сейчас США втягивают Китай в ситуацию холодной войны, атакует и по линии Гонконга, и по линии нарушения прав человека в Синьцзяне и Гонконге, и по линии идеологии — то есть впервые за много лет прозвучали обвинения именно в адрес коммунистической идеологии и не просто в адрес Китая», — указал он.