Москва, , 13:35 — REGNUM Международное сообщество много выиграло от внутриполитического противостояния в США. Об этом 16 июля заявил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич на телеканале «Россия 24».

«Для нас и для всего мира хорошо то, что нету больше этой игры. Нету масок. Вот только сейчас утекла директива, которую Трамп выписал ЦРУ — он разрешил им, не согласуя с Белым домом, проводить кибероперации по всему миру и кибератаки», — заявил Малькевич.

«Раньше это было под сукном. Атаки были, но о них никто не знал. А теперь благодаря тому, что Болтон, Коми, директор ФБР в прошлом, просто все спецслужбы моментально рассказывают всё, что делает Трамп. Мы хоть знаем, что на самом деле творится», — подчеркнул он.