Москва, , 13:35 — REGNUM В администрации президента РФ не дают оценку действиям и мерам, применяемых сотрудниками полиции в ходе акций протеста. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему в разных городах (Хабаровске, Москве и Санкт-Петербурге) стражи порядка по-разному реагируют на несанкционированные акции.

Читайте также: В МВД России сообщили о задержании 132 человек на акции в Москве

Официальный представитель Кремля предложил обратиться с этим вопросом в правоохранительные органы.

«Не по адресу вопрос. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что на него могут ответить только правоохранители, которые принимали соответствующие меры в отношении нарушителей, — подчеркнул Песков. — В Кремле не может быть мнения по этому поводу».

Также по теме: Кремль сделал заявление по несанкционированным митингам в Хабаровске

При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что перекрытие улиц является противозаконным.

«И законы должны обеспечиваться во всех регионах одинаково, и права граждан должны обеспечиваться совершенно одинаково, это абсолютная аксиома», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 июля в ходе несанкционированной акции в центре Москвы полиция задержала 132 человек. В пресс-службе ГУ МВД России по столице отметили, что задержания произведены в связи с тем, что активистам заблаговременно отказали в проведении акции из-за распространения коронавируса, однако, несмотря на это, они организовали стихийное шествие по Страстному бульвару «с последующим перекрытием проезжей части в районе дома № 8 Петровского бульвара и созданием помех в дорожном движении».