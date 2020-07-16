Стокгольм, , 13:39 — REGNUM Правительство Швеции всерьез обеспокоено использованием жителями страны такого водного транспорта, как гидроциклы. Поэтому шведские власти уже поручили подготовить ряд новых правил, регулирующих правила пользования водными мотоциклами. Об этом 16 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Соответствующее распоряжение уже поступило в Шведское транспортное управление. Правительство Швеции поручило подготовить предложения о введении водительских прав и прохождении обязательной подготовки, позволяющей водить гидроциклы. Сроки разработки новых регламентаций ограничены, — ведомство должно представить свои предложение не позднее 1 октября 2020 года.

Поручение правительства также включает возможность рассмотрение новых возрастных ограничений. Напомним, что в Швеции существующие сегодня правила позволяют управлять гидроциклом с 15 лет. Со свое стороны правительство поручило изучить возможность повышения данной возрастной границы.

Шведское транспортное управление также рассмотрит вопрос о том, должны ли арендодатели требовать водительские права и свидетельство об образовании у граждан, прежде чем они получат в аренду гидроцикл.