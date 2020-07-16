Москва, , 13:31 — REGNUM Угрозы властей США о введении новых санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» и второй ветки газопровода «Турецкий поток» — это грубое давление на бизнес Европы и недобросовестная конкуренция. Об этом 16 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это продолжение негативных проявлений, продолжение грубой линии на введение различных рестрикций, оказание грубого давления на европейский бизнес, к коему относятся и наши компании», — заявил пресс-секретарь.

Также Песков отметил, что такие действия американских властей являются продолжением «недобросовестной конкуренции» и попыткой «заставить европейцев покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 15 июля государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».