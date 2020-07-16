Джакарта, , 13:23 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что количество случаев заражения SARS-CoV-2 в стране находится под контролем по сравнению с другими странами, сообщает Antara.

«Мы не должны терять контроль. Кризисное управление должно осуществляться», — заявил президент Индонезии в своем обращении к губернаторам.

Глава государства отметил, что Индонезия, входящая в пятерку самых густонаселенных стран мира, не входит в десятку стран с наибольшим числом случаев заражения SARS-CoV-2.

По его словам, в США выявлено 3,4 млн положительных случаев заражения, в Бразилии — 1,8 млн, в Индии — 906 тыс., в России — 739 тыс., в Перу — 326 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 июля 2020 года в Индонезии выявлено свыше 81 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2.

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