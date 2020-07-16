Киев, , 13:21 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 16 июля, назначила Олега Уруского вице-премьер-министром — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности страны.

Соответствующее решение поддержали 250 народных депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что президентская фракция «Слуга народа» дала за это назначение всего лишь 181 голос, но назначение стало возможным из-за полиции «Оппозиционной платформы За жизнь» — 22 голоса и «Батькивщины» — 18 голосов. Остальные голоса дали депутатские группы.

Присутствовавший в зале премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что главная задача нового вице-премьера — наладить систему и избавиться «от того хаоса, в котором находится промышленность Украины».

Отметим, что Уруский занимал различные должности в украинской власти еще с 1996 года, когда президентом страны был Леонид Кучма. В 2005—2006 гг. был первым заместителем министра промышленной политики.