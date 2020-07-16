Батуми, Грузия, , 13:25 — REGNUM Мэр Батуми Лаша Комахидзе подал в отставку. Об этом 16 июля сообщает местное интернет-издание Batumelebi со ссылкой на источники в мэрии.

Сам градоначальник не стал делать публичных заявлений о своем уходе. По версии, предлагаемой журналистами, причиной отставки могли стать разногласия между Комахидзе и председателем Аджарии Торнике Рижвадзе. Также сообщается, что в отставку подал вице-мэр Батуми Джаба Тугуши.

В журналисты издания отмечают, что по неофициальной информации обязанности мэра пока будет исполнять глава администрации правительства Аджарии Арчил Чиковани.

Стоит отметить, что Комахидзе стал мэром Батуми в 2017 году. Срок его полномочий истекал в 2021 году.

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