Санкт-Петербург,
16 июля 2020, 13:20 — REGNUM Инициатива депутатов Госдумы направлена на те компании, которые находятся вне российской юрисдикции, и предложенный порядок эффективнее нынешнего, поскольку предполагает значительные штрафы и апелляцию к закону, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 16 июля, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя внесение в парламент законопроекта о штрафах за отказ удалять данные.
Как сообщалось ранее, в Госдуму внесен законопроект о штрафах для владельцев сайтов, которые не удаляют информацию по требованию закона. Максимальный штраф для физических лиц должен составить
100 тыс. рублей, для
должностных лиц — 400 тыс. рублей, для
юридических лиц — 4 млн рублей (за повторное невыполнение требований — 15 млн рублей).
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«Такой инструмент борьбы с контентом, который нарушает российское законодательство и который компании отказываются удалять, кажется разумным. Инициатива, думаю, направлена в первую очередь на тех, кто находится за пределами российской юрисдикции. На тех, кто здесь, и сейчас можно найти ту или иную управу.
Предложенный порядок будет более эффективным, чем нынешний, через постановления и предписания Роскомнадзора. В крупных компаниях принято уважительно относиться к законам. И если их в судебных разбирательствах будут обвинять не в нарушении предписаний непонятной службы, а в нарушении законов, то они станут относиться к запросам иначе, чем сейчас.
Сейчас в ряде случаев требования российских госорганов не исполняются. При новом порядке компании будут штрафовать, а в случае неуплаты — обращаться в международные суды. Путь долгий, но эффективный. И когда они будут вынуждены несколько раз заплатить, они начнут относиться к этим требованиям более внимательно«, — отметил Андрей Рябых.