Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Американский миллиардер Джордж Сорос намерен потратить $220 млн на «укрепление власти в чернокожих общинах и новую антирасистскую политику в США». Его действия — уже открытая война против Католической церкви, утверждает католическое издание Church Militant.

Отмечается, что в бюджете фонда Сороса «Открытое общество» на 2020 год заложено $261,1 млн на поддержку американских левых движений. Эта сумма составляет 21% всего мирового бюджета фонда.

Также Сорос увеличил вдвое поддержку американских демократов. Вместо $20 млн в 2016 году они получат $40 млн в текущем году, чтобы не допустить повторного избрания президентом Дональда Трампа.

Фактически поддержку от Сороса получали группы, составившие костяк движения «Жизни чернокожих важны» (BLM), отмечает издание. Теперь их активисты и другие организации вымещают «гнев на католиках» путём разрушения памятников известным деятелям и святым.

Авторы публикации указывают на поддержку в 2016 году легализации абортов в католической Ирландии, а также сообщают об утечке меморандума, в котором говорится об работе «Открытого общества» по изменению консервативных католических стран вроде Польши.

В заключении говорится, что на протяжении 30 лет Сорос боролся с учением церкви своими деньгами, но теперь он перешёл к открытой войне против Католической церкви.